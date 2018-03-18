CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 134 населених пункти у восьми областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні через негоду знеструмлені 134 населені пункти
Найбільше постраждала Закарпатська область
Фото: EPA/UPG
"В ніч з 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП сталося знеструмлення 134 населених пунктів у 8 областях, а саме: Закарпатська - 81, Львівська - 29 Вінницька - 7, Луганська - 6, Донецька - 5, Сумська - 4, Запорізька - 1 і Черкаська - 1)", – йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Нагадаємо, 17-18 березня в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, також рятувальники попереджають про підвищення рівня води на річках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей найближчими днями.
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18 03 2018 11:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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