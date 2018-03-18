В Україні через негоду знеструмлені 134 населені пункти

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 134 населених пункти у восьми областях.

"В ніч з 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП сталося знеструмлення 134 населених пунктів у 8 областях, а саме: Закарпатська - 81, Львівська - 29 Вінницька - 7, Луганська - 6, Донецька - 5, Сумська - 4, Запорізька - 1 і Черкаська - 1)", – йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нагадаємо, 17-18 березня в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, також рятувальники попереджають про підвищення рівня води на річках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей найближчими днями.