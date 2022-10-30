В Україні через війну вважаються зниклими безвісти 248 дітей

В Україні зараз вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни з ha 248 дітей, 7049 - знайденими.

Про це повідомляє Telegram Офісу генерального прокурора.

"Дані про постраждалих дітей станом на 30 жовтня 2022 року: 248 - зниклі, 9441 - депортовані, 7049 - знайдені, 96 - повернені", - заявили в ОГП.

У свою чергу ювенальні прокурори повідомили, що 430 дітей загинули внаслідок збройної агресії росії в Україні. За даними відомства, станом на ранок 30 жовтня, крім даних про загиблих дітей, не зазнали змін і даних про поранених - 823. Тому загалом понад 1253 дітей в Україні постраждали через повномасштабну війну з росією.

Зазначається, що дані цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31. Через бомбардування та обстріли озброєними силами росії пошкоджено 2688 навчальних закладів. 331 із них зруйновано повністю", - уточнюється у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що В Україні порушать справу проти дитячого омбудсмена росії.