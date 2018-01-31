CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні до кінця 2018 року почнуть працювати підрозділи екстреної авіації для оперативної доставки пацієнтів до медичних установ.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України створив єдиний орган управління медичним забезпеченням - Головне військово-медичне управління.
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В Україні до кінця року запрацює екстрена медична авіація
В Україні до кінця року почне працювати екстрена медична авіація - Гройсман
Фото: ambulancetoday.co.uk
"За ініціативи міністра внутрішніх справ, ми зробимо екстрену авіацію в країні. Думаю, до кінця року ми вже такі підрозділи запустимо", - повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, інформує Інтерфакс-Україна.
Гройсман розповів про плани створити бази рятувальної медавіаціі в Україні
Він додав, що це дозволить за необхідності оперативно доставляти пацієнтів до медичних установ.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України створив єдиний орган управління медичним забезпеченням - Головне військово-медичне управління.
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31 01 2018 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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