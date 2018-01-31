В Україні до кінця року запрацює екстрена медична авіація

В Україні до кінця року почне працювати екстрена медична авіація - Гройсман

В Україні до кінця 2018 року почнуть працювати підрозділи екстреної авіації для оперативної доставки пацієнтів до медичних установ.

"За ініціативи міністра внутрішніх справ, ми зробимо екстрену авіацію в країні. Думаю, до кінця року ми вже такі підрозділи запустимо", - повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, інформує Інтерфакс-Україна.

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Він додав, що це дозволить за необхідності оперативно доставляти пацієнтів до медичних установ.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України створив єдиний орган управління медичним забезпеченням - Головне військово-медичне управління.

