В Україні дорожчає хліб

Ціни на хліб і хлібо-булочні вироби в Україні найближчим часом виростуть. "Український" додасть у ціні 50-55 копійок. Батон – копійок 40. Ціни на смаколики збільшаться на 10%.

Вартість соціального білого батона за зиму додала вже 20%, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень. Подорожчав і чорний хліб.

Ростиме ціна на хліб і далі, бо з лютого для промисловості подорожчали і газ, і електрика. Разом вони додали близько 5% до собівартості хліба.

Від початку осені ціни на борошно зросли на 10%.

Також на собівартість виробництва хліба вплинуло підвищення мінімальної зарплати від 1 січня 2017 року вдвічі – до 3,2 тис. грн. Податки на неї за кожного працівника пекарні виросли майже вдвічі.

"Хліб дорожчатиме. "Український" додасть у ціні 50-55 копійок. Батон – копійок 40. На жаль, дорожчатимуть і смаколики – плюс близько 10%. Але виробник змушений це робити, інакше просто не виживе", – зазначив аграрний експерт Денис Марчук.

На ціну хліба вплинуло скасування пільг для сільгоспвиробників, адже вони часто й пекарі. Це ще плюс 20% до ціни на хліб.

"Експерти кажуть, що вартість хліба буде зростати, аж доки не досягне європейської – це близько 17 грн за хлібину. Але навіть за нинішніх цін на дешевий соціальний хліб, український лікар може купити майже 700 буханців за зарплату. А польський лікар – 1,3 тисячі "своїх" хлібин. Тож і виходить, що український хліб уже дорожчий за європейський", – повідомляє ТСН.Тиждень.

Нагадаємо, за першу половину жовтня 2016 пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку зріс у ціні на 6 копійок, а житній і житньо-пшеничний – на 5 копійок.

У 2015-2016 Україна стала лідером з експорту борошна відвантаживши 344 тис тон.

Раніше, Кабінет Міністрів України тимчасово скасував регулювання цін на продукти харчування в рамках експерименту, за підсумками якого буде ухвалено рішення про остаточне скасування, обмеження або відновлення регулювання.

Мінімальну ціну на білий цукор та цукрові буряки Кабінет міністрів підвищить з 1 вересня 2017 року.