В Україні досі не знають точної дати перепоховання Олеся, - Нищук

Перепоховання може відбутися через тиждень або 10 днів

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає.

"Ні, ще немає. Тому що є технічний момент. Ви знаєте, що розпорядження уряду є про надання коштів. Далі йде технічний момент, який потребує якогось часу. Але ми так думаємо, що це може навіть трапитися, можливо, через тиждень, можливо, через днів 10", – сказав міністр, інформує "Радіо Свобода".