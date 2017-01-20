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В Україні досі не знають точної дати перепоховання Олеся, - Нищук

Перепоховання може відбутися через тиждень або 10 днів
Міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає.
В Україні досі не знають точної дати перепоховання Олеся, - Нищук Євген Нищук. Фото:ukr.obozrevatel.com

"Ні, ще немає. Тому що є технічний момент. Ви знаєте, що розпорядження уряду є про надання коштів. Далі йде технічний момент, який потребує якогось часу. Але ми так думаємо, що це може навіть трапитися, можливо, через тиждень, можливо, через днів 10", – сказав міністр, інформує "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

При Міністерстві культури України також створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Окрім того, Чехія дозволила перевезти в Україну останки поета Олександра Олеся, в чиїй могилі на початку січня поховали іншу людину.

Врешті-решт, Кабінет міністрів затвердив розпорядження про виділення коштів для перевезення до Києва і перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся.

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20 01 2017 20:38
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