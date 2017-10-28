ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 25 жовтня 2017 року пройшли лабораторний контроль та доступні до обігу на території України 730 тисяч доз вакцини для профілактики грипу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні доступні 730 тисяч доз вакцини для профілактики грипу
Вони містять інактивований спліт-вірус трьох штамів грипу
Фото: google.com
Вони містять інактивований спліт-вірус грипу штамів [A/California], [A/Hong Kong] та [B/Brisbane], повідомляють у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Лабораторний контроль пройшли вакцини "ДЖІСІ ФЛЮ" (Корея, 30 000 доз), "ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН" (Китай, 200 000 доз) та "ВАКСІГРИП" (Францiя, 500 000 доз).
Нагадаємо, в Україні за третій тиждень жовтня на грип і гострі респіраторні інфекції захворіли понад 140 тис. осіб, велика частина з яких – діти до 14 років.
Україна разом із Сирією та країнами Африки увійшла до топ-8 країн із найменшими показниками вакцинації дітей.
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