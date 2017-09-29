В Україні двом журналістам дали по дев'ять років за "сепаратизм"

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області присудив журналістам Дмитру Васильцю і Євгену Тимоніну, обвинуваченим в державній зраді і пособництві тероризму, по 9 років позбавлення волі.

Суд включив в термін час, проведене журналістами в СІЗО, де вони перебувають з 2015 року. Вирок зачитали під час відсутності підсудних - Васильця за порушення порядку в судовому засіданні вивів конвой, Євген Тімонін покинув зал суду самостійно, інформують "Вести" з посиланням на відеотрансляцію із залу засідання, яку у Facebook вів активіст Артур Журбенко

Співробітники "17 каналу" журналіст Дмитро Василець і оператор Євген Тімонін були арештовані в кінці листопада 2015 року. Їм були пред'явлені звинувачення за статтями "Організаційне або інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації", а також "Допомога терористичної організації".

За даними ЗМІ, головна причина переслідування журналістів в тому, що вони начебто організували "телеканали", які через YouTube стали доступні на території самопроголошених ДНР і ЛНР.

Блогер Василець заперечує висунуті проти нього звинувачення і вважає їх сфальсифікованими, спрямованими на його дискредитацію в очах громадськості.

Нагадаємо, що Служба безпеки України депортувала російську журналістку Анну Курбатову до Росії.