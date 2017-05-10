В Україні фіксують погіршення ситуації з доступом до інформації

Із 47 місцевих рад понад третину, як виявилося, не дотримуються вимог закону "Про доступ до інформації"

Моніторинг Інституту масової інформації "Барометр свободи слова" засвідчив, що цього року на місцях доступ журналістів до інформації значно погіршився.

"Ситуація з доступом до інформації в цьому році в Україні справді погіршується. З початку року ми зафіксували 301 випадок, коли журналісти мали перешкоди доступу до інформації. Для порівняння: за весь минулий рік таких випадків було 22. Тобто фактично, якщо брати помісячно, ситуація рівно вдвічі погіршилася. Для того, щоб виправити цю ситуацію, ми вирішили діяти на кількох рівнях. Найперше ми розробили зміни до законодавства, зокрема до закону "Про судовий збір" з тим, щоб громадяни могли легше захистити свої права", - повідомила виконавчий директор IMI Оксана Романюк, пише "Укрінформ".

Вона зазначила, що в межах дослідження "Рада дружня до медіа: оцінка стану дотримання Закону України "Про інформацію" у регламентах місцевих рад" ІМІ проаналізував діяльність 47 міських і обласних рад.

"Із 47 місцевих рад понад третину, як виявилося, не дотримуються вимог закону "Про доступ до інформації". Це 17 рад. Але позитив у тому, що 30 рад - дотримуються", - підкреслила Романюк.

За її словами, тим 17-ом радам, які не дотримуються закону, ІМІ надішле рекомендації.

"Ці рекомендації будуть відповідно зареєстровані офіційно, і наші представники в регіонах прослідкують, як ці рекомендації втілюються в життя і наскільки місцеві ради на це реагують. Бо доступ до інформації в умовах децентралізації і того, що країна рухається в Європу, є надзвичайно важливим, і ми маємо спільно над цим працювати", - зазначила виконавчий директор.

Водночас вона запевнила, що ІМІ надаватиме юридичні консультації, буде публічно підтримувати ті ради, які дотримуються вимог закону, а також публічно критикуватиме ті ради, які їх не дотримуються.

Нагадаємо, Національна спілка журналістів зафіксувала 11 випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків у вересні.