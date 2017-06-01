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В Україні функціонують більше 3,5 тис пунктів обігріву

Впродовж 4-6 січня рятувальники витягли із снігових заметів 140 автомобілів, у яких перебувало 190 людей
Державна служба надзвичайних ситуацій розгорнула понад 3,5 тис. стаціонарних пунктів обігріву в Україні, а також 100 мобільних пунктів.
В Україні функціонують більше 3,5 тис пунктів обігріву Снігові замети у Києві, 24 березня. Ситуація в столиці набула характеру надзвичайної ситуації – єдиним працездатним видом громадського транспорту залишилося метро, на дорогах утворилися багатокілометрові і багатогодинні затори. Фото: AFP

"Впродовж 4-6 січня рятувальники витягли із снігових заметів 140 автомобілів, у яких перебувало 190 людей. В областях працює понад 3500 пунктів обігріву, у яких отримали допомогу більше 20 тисяч громадян. Служба порятунку розгорнула понад 100 мобільних пунктів", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час засідання оперативного штабу з регіонами щодо ліквідації наслідків негоди в Україні, інформуєє "Урядовий портал".

Глава ДСНС також запропонував місцевим органам влади із залученням представників соціальних служб, ДСНС, Національної поліції додатково провести обстеження об'єктів незавершеного будівництва, споруд, які не експлуатуються, теплотрас, інших об'єктів комунального господарства, де можуть збиратися люди без певного місця проживання, і направляти їх у соціальні заклади.

Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання та сильні снігові замети.

У Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов.

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06 01 2017 15:50
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