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В Україні "фура" перевозила 202 тони вантажу при дозволених сорока

Перевантаження – одне з головних причин пошкодження полотна доріг
Нардеп з Миколаївщини Тарас Кремінь розповів про антирекорд з перевантаження вантажівки, яка рухалася з Одеської області в Івано-Франківську.
В Україні "фура" перевозила 202 тони вантажу при дозволених сорока Фото: logist.today

За його словами, працівники Укратрансбезпеки на вагово-контрольних пунктах щодня виявляють разючі випадки перевантажень. "Майже кожне 10 зважування на ГВК - з разючим перевищенням вагових параметрів. Це дозволило з початку 2018 року перерахувати до державного бюджету 6 249 601 грн", - пише нардеп у Facebook.

За словами нардепа, прикладом антирекорду з перевантаження був випадок, коли при нормі 40 тон повна маса машини складала 202 тони. Минулого року рекордним було 115-тонне завантаження фури зерном.

Надзвичайні випадки порушень законодавства про автомобільний транспорт у 2018 році розміщені на сайті "Укртрансбезпеки". Там також є інформація про величезні штрафи, які накладаються на перевізників.

"На жаль, ці кошти на пішли не на розширення штатів УТБ принаймні на 50%, як це передбачають розрахунки. Саме тому нарешті придбані ГВК на дорогах України, на яких перевізники досі встановлюють "антирекорди", доволі часто несе безсистемний характер", - зауважує Тарас Кремінь.

Перевантаження – одне з головних причин пошкодження полотна доріг, особливо влітку, адже найбільша повна маса фури, на яку розраховані українські дороги, становить 40 т.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонував посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах.

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19 04 2018 18:36
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