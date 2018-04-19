В Україні "фура" перевозила 202 тони вантажу при дозволених сорока
За його словами, працівники Укратрансбезпеки на вагово-контрольних пунктах щодня виявляють разючі випадки перевантажень. "Майже кожне 10 зважування на ГВК - з разючим перевищенням вагових параметрів. Це дозволило з початку 2018 року перерахувати до державного бюджету 6 249 601 грн", - пише нардеп у Facebook.
За словами нардепа, прикладом антирекорду з перевантаження був випадок, коли при нормі 40 тон повна маса машини складала 202 тони. Минулого року рекордним було 115-тонне завантаження фури зерном.
Надзвичайні випадки порушень законодавства про автомобільний транспорт у 2018 році розміщені на сайті "Укртрансбезпеки". Там також є інформація про величезні штрафи, які накладаються на перевізників.
"На жаль, ці кошти на пішли не на розширення штатів УТБ принаймні на 50%, як це передбачають розрахунки. Саме тому нарешті придбані ГВК на дорогах України, на яких перевізники досі встановлюють "антирекорди", доволі часто несе безсистемний характер", - зауважує Тарас Кремінь.
Перевантаження – одне з головних причин пошкодження полотна доріг, особливо влітку, адже найбільша повна маса фури, на яку розраховані українські дороги, становить 40 т.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонував посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах.
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