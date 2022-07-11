В Україні готують глобальні зміни до закону про мобілізацію
Народні депутати збираються внести зміни до законодавства про мобілізацію у воєнний час, намагаючись зберегти науково-технічний потенціал країни.
Про це пише РБК-Україна.
У Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", в якому пропонують звільняти від військової служби студентів та інших.
Загалом, як зазначається у проєкті Закону, від військової служби пропонується звільняти здобувачів професійної освіти та професійної вищої освіти, студентів вищих навчальних закладів, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів.
"Законопроєкт покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян у нормативних актах", – йдеться у пояснювальній записці.
"Прийняття законопроєкту дозволить усунути існуючі проблеми у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців", – наголошується в документі.
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