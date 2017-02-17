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В Україні готують нову систему сплати податків і зборів

Це дасть змогу заощадити час платників податків і уникнути штрафів податкових органів
Державна казначейська служба в поточному році планує впровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків.
В Україні готують нову систему сплати податків і зборів Фото: Сегодня

Про це повідомила журналістам голова Держказначейства Тетяна Слюз.

"Ще один проект, який ми хочемо впровадити, і деякі норми вже виписані в Податковому кодексі, – це сплата податків на єдиний рахунок", - сказала вона, повідомляє УНІАН.

Слюз пояснила, що система функціонуватиме за аналогією з автоматичним відшкодуванням ПДВ, тобто платникам податків будуть автоматично відкриті рахунки, і Держказначейство на підставі їх звітності зараховуватиме податки в автоматичному режимі.

За її словами, це дасть змогу заощадити час платників податків і уникнути штрафів податкових органів за перерахування податків не на той рахунок.

"Думаю, що з 1 січня 2018 року це працюватиме. Але не за всіма податками: ПДВ залишається тут, акциз – також, і для податку з доходів фізичних осіб це неможливо, плюс єдиний соціальний внесок", - додала Слюз.

Голова Держказначейства також зазначила, що необхідні зміни до Податкового кодексу вже внесено і потрібне лише коригування наказів Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби, а основну базу вже збудовано на підставі електронного реєстру з ПДВ, при цьому витрати на впровадження проекту незначні, а ефект – очевидний.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшує інвестиційний клімат у країні.

Законом буде запроваджено повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків і ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, запроваджено податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих.

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17 02 2017 23:19
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