В Україні готують нову систему сплати податків і зборів
Про це повідомила журналістам голова Держказначейства Тетяна Слюз.
"Ще один проект, який ми хочемо впровадити, і деякі норми вже виписані в Податковому кодексі, – це сплата податків на єдиний рахунок", - сказала вона, повідомляє УНІАН.
Слюз пояснила, що система функціонуватиме за аналогією з автоматичним відшкодуванням ПДВ, тобто платникам податків будуть автоматично відкриті рахунки, і Держказначейство на підставі їх звітності зараховуватиме податки в автоматичному режимі.
За її словами, це дасть змогу заощадити час платників податків і уникнути штрафів податкових органів за перерахування податків не на той рахунок.
"Думаю, що з 1 січня 2018 року це працюватиме. Але не за всіма податками: ПДВ залишається тут, акциз – також, і для податку з доходів фізичних осіб це неможливо, плюс єдиний соціальний внесок", - додала Слюз.
Голова Держказначейства також зазначила, що необхідні зміни до Податкового кодексу вже внесено і потрібне лише коригування наказів Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби, а основну базу вже збудовано на підставі електронного реєстру з ПДВ, при цьому витрати на впровадження проекту незначні, а ефект – очевидний.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшує інвестиційний клімат у країні.
Законом буде запроваджено повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків і ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, запроваджено податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих.
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