В Україні готують податки на криптовалюти

Найближчим часом у Верховній Раді з'явиться колективний законопроект, який передбачає введення податку в розмірі 5% на виведення криптоактивів з біржі в реальні гроші.

Над документом працює депутат БПП Олексій Мушак. Він раніше розповідав, що робить це спільно з групою з 20 представників різних компаній, повідомляє liga.net, інформує "Новое время".

Оподаткування в розмірі 5% на різницю між ціною продажу токена і задокументованою ціною його купівлі (або вартістю майнінгу) планується ввести з 2019 року на тимчасовій основі - до 2025 року. Фізособи будуть платити ще й військовий збір в розмірі 1,5%. Податок буде діяти тільки на виведення коштів в реальні гроші або при купівлі товарів і послуг, наприклад, нерухомості. Операції між різними криптовалютами оподатковувати не будуть.

Учасники ринку сприймають проект позитивно. Однак, власник однієї з криптобірж неофіційно повідомив, що зазначена в законопроекті ставка - це компроміс з податковим комітетом ВР.

"Я підтримую нуль, але і шанси будуть нуль", - уточнив він. Не до кінця зрозумілі обсяги ринку, на якому буде діяти новий податок. Сам Мушак чув про цифру в 2-3 млрд грн. Але точних даних немає.

Регулятором ринку криптовалют виступить Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Комісія збирається взятися не тільки за ліцензування криптобірж і кріптообменніков, але і за регулювання ринку ICO.

Її керівник Тимур Хромаєв недавно повідомляв про те, що відомство вже навіть підготував концепцію з регулювання операцій з криптовалютою. Вона поки не публічна. Комісія збирається взятися не тільки за ліцензування кріптобірж і кріптообменніков, але і зарегулювання ринку ICO (Initial Coin Offering - форма залучення інвестицій у вигляді продажу токенов).

Додамо, концепція регулювання операцій із криптовалютами передбачає визначення Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) головним регулятором на ринку криптовалют.