В Україні хочуть посилити покарання за незаконне відвідування зони відчуження
З метою посилення відповідальності кількості нелегальних відвідувань зони відчуження ДАЗВ ініціювало внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині посилення покарання за правопорушення, що передбачено статтею 46-1 ("Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення"), повідомляє прес-служба відомства.
"Ми докладаємо чимало зусиль щодо інформування громадськості про те, що нелегальне перебування у зоні відчуження може призвести до опромінення вище допустимих нормативів. І більшість людей про це знає. Але ми бачимо, що так звані "сталкери" й досі шукають у зоні відчуження адреналін. Чинна на сьогодні система покарання за порушення правового режиму не зупиняє правопорушників", – наголошує голова ДАЗВ Віталій Петрук.
Голова ДАЗВ наголошує, що крім порушення законодавства України, нелегальні відвідувачі наражають себе на небезпеку (а це можливі наслідки радіоактивного переопромінення і ризик винесення радіоактивних матеріалів за межі зони відчуження) та демонструють негативні приклади іншим.
Також, за словами фахівців ДСП "Екоцентр", правопорушники можуть отримати значні дози опромінення і на відносно "чистих" ділянках зони відчуження або натрапити на хижаків, які потенційно можуть напасти на людину. Тому для безпечного відвідування зони існують спеціально визначені маршрути і кваліфіковані гіди.
На сьогодні фахівцями ДАЗВ було розроблено і надіслано пропозиції до Міністерства внутрішніх справ України щодо створення спільної робочої групи для підготовки відповідного законопроекту і подання до вищих інстанцій для його схвалення.
На сьогодні за проникнення до Чорнобильської зони на правопорушників накладається штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення, а на посадових осіб – від 25 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425-510 грн) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.
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