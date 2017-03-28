В Україні хочуть продати п'ять державних шахт до кінця року
"Є шахти, які визначені на приватизацію, однак їх не так багато, як би нам хотілося. Зараз таких об'єктів не більше 5, і до кінця року ми б хотіли здійснити ці продажі", - розповів глава ФДМ Ігор Білоус на прес-конференції, повідомляє "Слово і Діло".
При цьому Білоус зазначив, що в даний момент готуються документи і визначається, хто буде здійснювати продаж.
"Це буде або регіональне відділення фонду держмайна, або центральний апарат", – розповів глава ФДМ.
У той же час він не назвав шахти, які будуть виставлені на продаж, оскільки тривають дебати про те, які шахти будуть закриті, а які – приватизовані.
"Зараз готується "Краснолиманська" і ще кілька, просто я їх не пам'ятаю. Тому, що їх всього 36 і йдуть дебати, які з них будуть закриватися, консервуватися, залишатися в державній власності, а які приватизуватися", – додав Білоус.
Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 30 листопада 2017 року термін продажу державних пакетів акцій енергетичних компаній України.
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