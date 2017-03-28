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В Україні хочуть продати п'ять державних шахт до кінця року

Тривають дебати про те, які шахти будуть закриті, а які – приватизовані
Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.
В Україні хочуть продати п Фото: subscribe.ru

"Є шахти, які визначені на приватизацію, однак їх не так багато, як би нам хотілося. Зараз таких об'єктів не більше 5, і до кінця року ми б хотіли здійснити ці продажі", - розповів глава ФДМ Ігор Білоус на прес-конференції, повідомляє "Слово і Діло".

При цьому Білоус зазначив, що в даний момент готуються документи і визначається, хто буде здійснювати продаж.

"Це буде або регіональне відділення фонду держмайна, або центральний апарат", – розповів глава ФДМ.

У той же час він не назвав шахти, які будуть виставлені на продаж, оскільки тривають дебати про те, які шахти будуть закриті, а які – приватизовані.

"Зараз готується "Краснолиманська" і ще кілька, просто я їх не пам'ятаю. Тому, що їх всього 36 і йдуть дебати, які з них будуть закриватися, консервуватися, залишатися в державній власності, а які приватизуватися", – додав Білоус.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 30 листопада 2017 року термін продажу державних пакетів акцій енергетичних компаній України.

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