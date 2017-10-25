В Україні хочуть ввести реєстрацію домашніх і безпритульних тварин
Відповідний законопроект №7220 зареєстрували депутати Верховної Ради 20 жовтня. Документом пропонується встановити, що власники й опікуни домашніх тварин зобов'язані зареєструвати їх у віці від 2 місяців.
Інформацію про тварин пропонують вносити до введеної єдиної державної електронної бази даних тварин. Пропонується, що дані про зареєстрованих тварин будуть безкоштовними і загальнодоступними.
Реєстрацію та облік домашніх тварин проводитимуть державні та приватні ветеринарні клініки. Власникам видаватимуться відповідні документи на тварину, жетон, а також проводитиметься її чіпування.
"Завданням прийняття законопроекту є встановлення належного контролю за кількістю домашніх та безпритульних тварин, запобігання зростанню чисельності безпритульних тварин", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.
Очікується, що регулювання чисельності диких, безпритульних та домашніх тварин здійснюватиметься методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами.
Нагадаємо, 4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.
Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.
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