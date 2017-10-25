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В Україні хочуть ввести реєстрацію домашніх і безпритульних тварин

Завданням законопроекту є запобігання зростанню чисельності безпритульних тварин
В Україні пропонують ввести обов'язкову реєстрацію домашніх і безпритульних тварин.
В Україні хочуть ввести реєстрацію домашніх і безпритульних тварин Фото: twitter.com/peta

Відповідний законопроект №7220 зареєстрували депутати Верховної Ради 20 жовтня. Документом пропонується встановити, що власники й опікуни домашніх тварин зобов'язані зареєструвати їх у віці від 2 місяців.

Інформацію про тварин пропонують вносити до введеної єдиної державної електронної бази даних тварин. Пропонується, що дані про зареєстрованих тварин будуть  безкоштовними і загальнодоступними.

Реєстрацію та облік домашніх тварин проводитимуть державні та приватні ветеринарні клініки. Власникам видаватимуться відповідні документи на тварину, жетон, а також проводитиметься її чіпування.

"Завданням прийняття законопроекту є  встановлення належного контролю за кількістю домашніх та безпритульних тварин, запобігання зростанню чисельності безпритульних тварин", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Очікується, що регулювання чисельності диких, безпритульних та домашніх тварин здійснюватиметься методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами.

Нагадаємо, 4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.

Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

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25 10 2017 19:39
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