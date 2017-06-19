В Україні хочуть впровадити відкритий Wi-Fi в школах та електронні черги в поліклініках

Відкритий Wi-Fi в школах та електронні черги в поліклініках - такі нововведення можуть внести в перелік універсальних цифрових послуг для українців на законодавчому рівні.

"Ми хочемо ввести універсальні цифрові послуги в конкретних областях: освіті, медицині та інших сферах. Тобто, приходячи до медичної установи, ви в праві вимагати послугу електронної черги або доступ до якихось електронних реєстрів, наприклад, історіям хвороби.

Універсальна освітня послуга - це, якщо, на приклад, ви маєте право на вільний доступ до Wi-Fi на певній швидкості, щоб доступ до інтернету був не лише в комп'ютерному класі або кабінеті директора, а був загальнодоступний, також це може бути доступ до якогось цифрового контенту", - заявив радник першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України, виконавчий директор Hi-tech Office Ukraine Андрій Бірюков, - повідомляє Укрінформ.

Введення переліку універсальних цифрових послуг передбачатиметься новим законом про цифрову стратегію в Україні.

За словами радника віце-прем'єр-міністра, в цьому законі також буде введена термінологія щодо цифрових технологій.

У коментарі кореспондента Укрінформу Бірюкова повідомив, що орієнтовна дата ухвалення закону - перше півріччя 2018 року.

Нагадаємо, Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн.