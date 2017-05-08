В Україні вшанували пам'ять жертв "Великого терору"

В Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв "Великого терору".

"Великий терор" - масштабна кампанія з масових репресій громадян, яку було розгорнуто в СРСР у 1937-1938 рр. за ініціативою керівництва СРСР та особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, художньої та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії та денаціоналізація.

За період "Великого терору" на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 918 тис. осіб, з яких близько двох третин - до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць і таборів (інші міри покарання охоплювали менш ніж 1%, звільнено було лише 0,3%).

Незаконність "Великого терору" визнали ще за часів СРСР після смерті Сталіна, коли в роки "відлиги" провели часткову реабілітацію репресованих. Більшість громадян, засуджених за політичними звинуваченнями, не отримали повної реабілітації, а їхні права не було повністю відновлено.

У 1991 році в останні місяці існування УРСР було ухвалено закон "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні". У ньому вперше в Україні законодавчо засудили і відмежувалися від політичних репресій як методу управління суспільством. Але оскільки цей закон було ухвалено ще в УРСР, то певну частину цих репресій, навіть скоєних позасудовими органами, все ще було визначено як "обґрунтовану". Відповідно до вимог Закону, органами прокуратури та судами протягом 1991-2001 років реабілітували 248 тис. 810 громадян, відмовлено в реабілітації 117 тис. 243 осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 11 липня, прийняла в першому читанні нову редакцію закону про реабілітацію жертв радянських репресій.