В Україні є значна кількість вакансій із зарплатою понад 15 тис грн, - Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.

"За інформацією Державної служби зайнятості, на сьогодні є тисячі вакансій по Україні, заробітна плата на які перевищує 15 тисяч гривень. При чому це не лише Київ. Це і Полтавська, і Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області. Тобто в цілому по Україні лише через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату. В приватних агенціях із працевлаштування, переконаний, також є досить широкий вибір вакансій із достойними умовами оплати праці", - сказав Розенко в ефірі "112 Україна", передає Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що паралельно із питанням підвищення заробітних плат, Уряд працює і над покращенням умов праці.

"Європейські стандарти мають застосовуватися не лише в оплаті праці, а і в умовах, в яких працює працівник. І тут, безумовно, мова йде і про мобільність робочої сили, і про покращення інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівниками пакети соціальних послуг. Це має бути комплексна реформа і ми працюємо по кожному цьому напрямку", - підкреслив Павло Розенко.

Він також додав, що середня заробітна плата по Україні може сягнути 10 тис. грн вже в жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо, що зарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.

Окрім того, 85% працюючих жителів України незадоволені своєю заробітною платою.