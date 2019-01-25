В Україні існуватиме два варіанти виплати субсидій, - Рева
"По закінченні опалювального сезону, провівши обидва варіанти надання субсидій, відбудеться ревізія ефективності обох варіантів і за результатами цього буде вирішено який буде залишено. Я прогнозую, що ми залишимо обидва варіанти - і безготівковий, і готівковий. Ті люди, які отримали субсидію готівкою і будуть добросовісно платити, залишаться на готівковій формі, а ті хто зірвали терміни оплати або не оплатили, після сплати боргу будуть переведені на безготівкову форму надання субсидій", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.
Він зазначив, що відповідно до ухвалених урядом рішень з 1 січня 2019 року розпочато виплату субсидій у безготівковій формі для тих домогосподарств, яким субсидію було призначено з 2019 року.
За словами міністра, ця система передбачає перерахування сум субсидій на спеціальні рахунки, з яких сплачуватимуться житлово-комунальні послуги, та подальшу виплату в готівковій формі усіх заощаджених коштів після закінчення опалювального сезону.
Разом із тим, наголосив Рева, запланована на березень виплата субсидій у готівковій формі тим громадянам, яким субсидію було призначено у жовтні 2018 року, передбачає виплату готівкою усієї суми призначеної субсидії людям для сплати ними житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.
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