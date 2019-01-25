Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні існуватиме два варіанти виплати субсидій, - Рева

У Мінсоцполітики планують залишити і безготівковий, і готівковий варіант виплат
Безготівкова та готівкова моделі виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можуть функціонувати паралельно.
В Україні існуватиме два варіанти виплати субсидій, - Рева Фото: rbc.ua

"По закінченні опалювального сезону, провівши обидва варіанти надання субсидій, відбудеться ревізія ефективності обох варіантів і за результатами цього буде вирішено який буде залишено. Я прогнозую, що ми залишимо обидва варіанти - і безготівковий, і готівковий. Ті люди, які отримали субсидію готівкою і будуть добросовісно платити, залишаться на готівковій формі, а ті хто зірвали терміни оплати або не оплатили, після сплати боргу будуть переведені на безготівкову форму надання субсидій", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.

Він зазначив, що відповідно до ухвалених урядом рішень з 1 січня 2019 року розпочато виплату субсидій у безготівковій формі для тих домогосподарств, яким субсидію було призначено з 2019 року.

За словами міністра, ця система передбачає перерахування сум субсидій на спеціальні рахунки, з яких сплачуватимуться житлово-комунальні послуги, та подальшу виплату в готівковій формі усіх заощаджених коштів після закінчення опалювального сезону.

Разом із тим, наголосив Рева, запланована на березень виплата субсидій у готівковій формі тим громадянам, яким субсидію було призначено у жовтні 2018 року, передбачає виплату готівкою усієї суми призначеної субсидії людям для сплати ними житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2019 11:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.