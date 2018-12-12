В Україні із введенням воєнного стану перевіряють систему мобілізації, - секретар РНБО

Вивчають сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни

В Україні із введенням воєнного стану перевіряють всю систему підготовки та мобілізації країни для протидії військовій агресії.

Про це заявив секретар Ради національної системи та оборони Олександр Турчинов на зустрічі з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, повідомляє "Громадське".

"Відбувається масштабна перевірка всієї системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії", — зазначив він, коментуючи введення воєнного стану.

Турчинов вказав, що в такий спосіб в Україні "вивчають сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни".

Він додав, що в разі відсутності загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації "воєнний стан не буде продовжено".