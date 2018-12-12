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В Україні із введенням воєнного стану перевіряють систему мобілізації, - секретар РНБО

Вивчають сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни
В Україні із введенням воєнного стану перевіряють всю систему підготовки та мобілізації країни для протидії військовій агресії.
В Україні із введенням воєнного стану перевіряють систему мобілізації, - секретар РНБО Олександр Турчинов. Фото: rbc

Про це заявив секретар Ради національної системи та оборони Олександр Турчинов на зустрічі з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, повідомляє "Громадське".

"Відбувається масштабна перевірка всієї системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії", — зазначив він, коментуючи введення воєнного стану.

Турчинов вказав, що в такий спосіб в Україні "вивчають сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни".

Він додав, що в разі відсутності загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації "воєнний стан не буде продовжено".

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.

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12 12 2018 20:46
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