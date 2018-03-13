В Україні кількість хворих на кір за тиждень знизилася на 10%

Найменша кількість хворих в Сумській області, Луганській і Чернігівській

Кількість хворих на кір із 5 по 11 березня зменшилася на 10% порівняно з попереднім тижнем і становила 617 людей.

Загалом від початку року захворіло 7,069 тис. осіб, із них - 4,848 тис. діти, зареєстровано сім летальних випадків, пов'язаних із кором, повідомляє Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України.

Найбільша кількість хворих - в Івано-Франківській області (1,566 тис. осіб), Закарпатській (1,297 тис. осіб) та Одеській (1,063 тис. осіб) областях, найменша - в Сумській області (п'ять осіб), Луганській і Чернігівській (по чотири особи).

Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина заявила, що партію вакцин від кору в кількості 220 тис. доз поставлено в усі області України.