В Україні кількість мільйонерів збільшилася на 43%, - ДФС

Найбільша кількість громадян, які задекларували доходи в сумі понад 1 млн гривень, враховується в Києві - 615 людей (майже 47% від загальної кількості), Харківській області - 106 людей, Дніпропетровській області - 82 людини і Київській області - 69 людей

Державна фіскальна служба констатує, що з початку деклараційної кампанії подали декларації 1 309 мільйонерів.

"Доходи в сумі понад 1 млн гривні задекларували 1 309 громадян. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість таких платників збільшилася на 43%, або на 393 людини", - йдеться в повідомленні прес-служби ДФС, інформують "Українські Новини".

Станом на 11 квітня 2018 року громадянами подано понад 246 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи.

Загальна сума задекларованого доходу становить 22,1 млрд гривень, що визначається на рівні аналогічного періоду минулого року.

За даними декларацій задекларовано до сплати 621,5 млн гривень, що на 81 млн гривень, або на 15% більше, ніж минулого року.

Сума доходів, які одержали громадяни з доходами понад 1 млн гривні, задекларована на рівні 9,3 млрд гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року сума задекларованих доходів збільшилася на 3,3 млрд гривень, або на 55%.

Зазначається, що громадянами з доходами більше 1 млн гривень задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб 222,4 млн гривень, до сплати військового збору - 25,9 млн гривень.

Найбільша сума податкових зобов'язань, визначених за даними декларації самостійно до сплати в сумі, що перевищує 10 млн гривень, задекларована жителем Києва.

Податкові зобов'язання в сумі понад 8 млн гривень задекларовано двома жителями Харківської області.

Також майже 54 тис. громадян станом на 11 квітня задекларували право на податкову знижку.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків, - 106,8 млн гривень.

Нагадаємо, що у 2016 році більше 17 тисяч чиновників стали мільйонерами.