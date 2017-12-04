В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася на 100 тис, - Гройсман
"Десятки проектів реалізуються в Україні по кожній області. Будуються нові заводи, старі підприємства нарощують свої виробництва. На 1 січня 2016 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 490 тисяч. А на 1 січня 2017 року – 390 тисяч", - сказав Гройсман під час звіту в парламентському комітеті, інформує "Укрінформ".
Він додав, що уряд має також зосередитися на питанні підготовки професійних кадрів.
"Ми маємо розвивати реальний сектор економіки. Більша частина роботи, яку роблю я як Прем’єр-міністр, мають стосунок до економічного зростання. Ми присвячуємо увагу темі зайнятості, відродження промислового виробництва, залучення інвестицій, розвитку експорту. Ці заходи дали можливості нам вплинути на економічне зростання", - наголосив Гройсман.
Нагадаємо, що в лютому рівень безробіття в Україні зріс до 1,7%, тобто на 0,1 пп в порівнянні з січнем.
Також в Україні спостерігається відтік молодих кадрів з державної служби через низькі зарплати.
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