В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася на 100 тис, - Гройсман

Глава українського уряду Володимир Гройсман заявив, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася за рік з 490 тисяч до 390 тисяч.

"Десятки проектів реалізуються в Україні по кожній області. Будуються нові заводи, старі підприємства нарощують свої виробництва. На 1 січня 2016 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 490 тисяч. А на 1 січня 2017 року – 390 тисяч", - сказав Гройсман під час звіту в парламентському комітеті, інформує "Укрінформ".

Він додав, що уряд має також зосередитися на питанні підготовки професійних кадрів.

"Ми маємо розвивати реальний сектор економіки. Більша частина роботи, яку роблю я як Прем’єр-міністр, мають стосунок до економічного зростання. Ми присвячуємо увагу темі зайнятості, відродження промислового виробництва, залучення інвестицій, розвитку експорту. Ці заходи дали можливості нам вплинути на економічне зростання", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, що в лютому рівень безробіття в Україні зріс до 1,7%, тобто на 0,1 пп в порівнянні з січнем.

Також в Україні спостерігається відтік молодих кадрів з державної служби через низькі зарплати.