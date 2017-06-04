В Україні легально добувають бурштин лише дев'ять компаній

На офіційному ринку бурштину працює 9 підприємств, які мають 18 спецдозволів на користування бурштиноносними надрами. Зокрема серед офіційних видобувних компаній працюватиме комунальне підприємство "Волиньприродресурс", яке утворили об’єднані місцеві громади Волині.

Наголошуємо, усі спеціальні дозволи на користування надрами, зокрема бурштиноносними ділянками, видаються виключно згідно чинного законодавства, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Державну службу геології та надр України.

"Наразі 9 компаній легально працюють на бурштиновому ринку. В їх розпорядженні 18 спецдозволів на користування бурштиноносними надрами. Лише 8 спецдозволів видані на видобування бурштину. Інші 9 спецдозволів мають підприємства для геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та 1 спецдозвіл є лише на геологічне вивчення", – каже Дмитро Абрамович, начальник управління надрокористування та міжнародного співробітництва Держгеонадр України.

Однак, питання легалізації бурштину блокується обласними радами, які не погоджують проведення аукціонів. За зверненням потенційних надрокористувачів у 2016 році було надіслано 9 заявок на проведення аукціону щодо користування бурштиноносними ділянками. Жодної з них обласні ради не погодили.



Ілюстрація: Державна служба геології та надр України

"Ми закликаємо обласні ради нарешті взяти на себе відповідальність, вести діалог із Держгеонадрами та надавати конструктивні відповіді потенційним інвесторам. Наприклад, Житомирська обласна рада не погодила жодної заявки. І це при тому, що Житомирщина взагалі не вивчена. Тобто немає захищених запасів по бурштину в цій області, – пояснює керівник Держгеонадр Микола Бояркін. – Обласні громади повинні розуміти, коли надходять заявки на отримання спецдозволу – це перш за все довгострокова інвестиція. Це означає, що інвестор буде вивчати надра цього регіону, тобто вкладати свої кошти у розвиток мінерально-сировинної бази України. І тільки через 5 років після захисту запасів він має право подаватися на видобування".



Ілюстрація: Державна служба геології та надр України

Нагадаємо, користуватися надрами можна тільки після проходження процедури отримання відповідних дозвільних документів. Таким документом є спеціальний дозвіл, в якому чітко прописана програма робіт і строки її виконання.

Ілюстрація: Державна служба геології та надр України "Збільшення видачі спеціальних дозволів на користування бурштиноносними надрами впорядкує питання культури надрокористування, вирішить низку екологічних проблем, позитивно вплине на розвиток ювелірного та логістичного напрямків, вирішить проблеми соціальної інфраструктури",– резюмує Микола Бояркін.

Нагадаємо, у Рівненській області поблизу селища Клесів Сарненського району незаконні копачі бурштину встановили повноцінний стаціонарний блокпост і перекрили дорогу шлагбаумом.

В суботу, 1 квітня, у Володимирецькому районі Рівненської області в лісовому масиві поблизу села Більска Воля понад двісті місцевих жителів заблокували рух службового транспорту правоохоронців та чинили їм опір.