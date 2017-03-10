В Україні ліквідували банк Гефест
Рішенням Нацбанку від 29 вересня 2017 року №639-рш виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення про початок процедури ліквідації банку Гефест і делегування повноважень ліквідатора банку.
Процедура ліквідації банку продовжиться 1 рік (з 2 жовтня 2017 року по 1 листопада 2018 року включно). Ліквідатором банку призначено Олександра Куреного до 1 листопада 2018 року включно, - повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Нагадаємо, на початку серпня Національний банк України визнав неплатоспроможним банк Гефест.
Банк Гефест був створений в кінці 2013 року. Власником істотної участі в банку Гефест є член партії Рух за реформи В'ячеслав Попов.
За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 90-е місце (17,7 млн грн) серед 90 діючих банків.
Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій прогнозує зниження державної частки в банківській системі в найближчі кілька років.
Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.
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