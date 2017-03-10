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В Україні ліквідували банк Гефест

НБУ вирішив ліквідувати ще один банк
Розпочато процедуру ліквідації комерційного банку Гефест.
В Україні ліквідували банк Гефест Фото:www.capital.ua

Рішенням Нацбанку від 29 вересня 2017 року №639-рш виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення про початок процедури ліквідації банку Гефест і делегування повноважень ліквідатора банку.

Процедура ліквідації банку продовжиться 1 рік (з 2 жовтня 2017 року по 1 листопада 2018 року включно). Ліквідатором банку призначено Олександра Куреного до 1 листопада 2018 року включно, - повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Нагадаємо, на початку серпня Національний банк України визнав неплатоспроможним банк Гефест.

Банк Гефест був створений в кінці 2013 року. Власником істотної участі в банку Гефест є член партії Рух за реформи В'ячеслав Попов.

За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 90-е місце (17,7 млн грн) серед 90 діючих банків.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій прогнозує зниження державної частки в банківській системі в найближчі кілька років.

Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.

 

 

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03 10 2017 17:45
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