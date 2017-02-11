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В Україні люстрували 208 прокурорів і слідчих

При цьому двох прокурорів поновили на посадах
Органи прокуратури, в тому числі Генеральна прокуратура, звільнили 208 співробітників у порядку люстрації (закону "Про очищення влади").
В Україні люстрували 208 прокурорів і слідчих Фото: obozrevatel.com

"Із органів прокуратури звільнено 208 прокурорів і слідчих, що становить 22% від загальної кількості люстрованих осіб у державі (924)", – йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин".

Із загальної кількості 70 осіб були звільнені у центральному апараті, в регіональних прокуратурах – 132 особи, у Національній академії прокуратури – 6.

За рішеннями судів наказами генпрокурора на посадах в органах прокуратури поновлені два прокурори – Максим Мельниченко і Дмитро Лубчук, які були звільнені у порядку люстрації.

Як повідомлялося, в травні 2016 року міністр юстиції Павло Петренко закликав генерального прокурора Юрія Луценка звільнити близько 400 співробітників органів прокуратури, які підпадають під люстрацію.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади суддю Верховного суду Ігоря Самсіна за порушення вимог щодо несумісності.

Як відомо, закон "Про очищення влади" був прийнятий Верховною Радою 16 вересня 2014 року. Закон забороняє для високопоставлених чиновників часів екс-президента України Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади протягом 5 або 10 років.

 

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02 11 2017 17:29
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