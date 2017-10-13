В Україні має запрацювати окремий держорган з питань нацменшин, - Лубківський

За словами Лубківського питання національних меншин турбують уряди сусідніх країн набагато більше, ніж саму Україну. І це неправильно

В Україні має запрацювати окремий державний орган з питань національних меншин, вважає координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

"Має бути урядова структура у справах національних меншин, яка опікуватиметься проблемами українців угорського, румунського, болгарського, польського та інших походжень", - підкреслив дипломат.

"Хто зараз опікується проблемами національних меншин на Закарпатті та Буковині? Департамент у складі міністерства культури. Цього недостатньо".

"В багатьох багатонаціональних європейських країнах, зокрема і в Хорватії, де я працював, діють окремі урядові структури, які опікуються проблемами національних меншин, фінансуванням їхніх освітніх, культурних потреб"

Нагадаємо, що до 2009 року ці функції виконував Державний комітет України у справах національностей та релігій (Держкомнацрелігій України).

Комітет ліквідований 9 грудня 2010, а функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України, релігії покладені на Міністерство культури України.