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В Україні має запрацювати окремий держорган з питань нацменшин, - Лубківський

За словами Лубківського питання національних меншин турбують уряди сусідніх країн набагато більше, ніж саму Україну. І це неправильно
В Україні має запрацювати окремий державний орган з питань національних меншин, вважає координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.
В Україні має запрацювати окремий держорган з питань нацменшин, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Має бути урядова структура у справах національних меншин, яка опікуватиметься проблемами українців угорського, румунського, болгарського, польського та інших походжень", - підкреслив дипломат.

"Хто зараз опікується проблемами національних меншин на Закарпатті та Буковині? Департамент у складі міністерства культури. Цього недостатньо".

"В багатьох багатонаціональних європейських країнах, зокрема і в Хорватії, де я працював, діють окремі урядові структури, які опікуються проблемами національних меншин, фінансуванням їхніх освітніх, культурних потреб"

Нагадаємо, що до 2009 року ці функції виконував Державний комітет України у справах національностей та релігій (Держкомнацрелігій України).

Комітет ліквідований 9 грудня 2010, а функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України, релігії покладені на Міністерство культури України.

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13 10 2017 13:56
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