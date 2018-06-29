В Україні масово загинули 18 тисяч сімей бджіл, - Спілка пасічників

У всіх областях України, окрім Закарпатської, масово загинули бджоли через обробку посівів небезпечними для комах пестицидів.

"Спілка може назвати одну область – Закарпатську, де немає великих масивів посівів і де немає випадків отруєнь. А так – практично у всіх областях є випадки отруєнь бджіл – в одних більше, в інших – менше", – повідомив президент Спілки пасічників України Володимир Стретович, інформує "Радіо Свобода".

У спілці додали, що такого масового випадку отруєння бджіл досі не було. За словами Стретовича, унаслідок отруєння загинули близько 18 тисяч бджолиних сімей.

"Якщо взяти середню вартість сім’ї 2,4–2,6 тисячі гривень, то можете уявити, якої шкоди завдано приватним господарствам. Зауважу, що тут не потерпіли промислові пасіки, а потерпіли лише пасічники, які тримають бджіл у своєму господарстві. Економічно це особливо не відобразиться на валі, на виробництві меду. Питання полягає в тому, що знадобиться час, щоб відновити це поголів’я", – пояснив голова Спілки пасічників.

Масову загибель бджіл на пасіках почали фіксувати у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та низці інших областей від середини травня.