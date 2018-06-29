Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні масово загинули 18 тисяч сімей бджіл, - Спілка пасічників

Бджоли гинуть в усіх областях України, крім однієї
У всіх областях України, окрім Закарпатської, масово загинули бджоли через обробку посівів небезпечними для комах пестицидів.
В Україні масово загинули 18 тисяч сімей бджіл, - Спілка пасічників Фото: з відеритих джерел

"Спілка може назвати одну область – Закарпатську, де немає великих масивів посівів і де немає випадків отруєнь. А так – практично у всіх областях є випадки отруєнь бджіл – в одних більше, в інших – менше", – повідомив президент Спілки пасічників України Володимир Стретович, інформує "Радіо Свобода".

У спілці додали, що такого масового випадку отруєння бджіл досі не було. За словами Стретовича, унаслідок отруєння загинули близько 18 тисяч бджолиних сімей.

"Якщо взяти середню вартість сім’ї 2,4–2,6 тисячі гривень, то можете уявити, якої шкоди завдано приватним господарствам. Зауважу, що тут не потерпіли промислові пасіки, а потерпіли лише пасічники, які тримають бджіл у своєму господарстві. Економічно це особливо не відобразиться на валі, на виробництві меду. Питання полягає в тому, що знадобиться час, щоб відновити це поголів’я", – пояснив голова Спілки пасічників.

Масову загибель бджіл на пасіках почали фіксувати у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та низці інших областей від середини травня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2018 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.