В Україні майже два мільйони безробітних - Розенко

Близько 18 млн реально працездатних громадян, з яких страхові внески до Пенсійного фонду платять близько 11 млн чоловік

Безробітними в Україні є близько 1,9 мільйона громадян.

"На сьогоднішній день кількість безробітних коливається на рівні 1,9 млн українців", - повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому Розенко зазначив, що в Україні близько 18 млн реально працездатних громадян, з яких страхові внески до Пенсійного фонду платять близько 11 млн чоловік.

Раніше Володимир Гройсман заявляв, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася за рік з 490 тисяч до 390 тисяч.ц