НОВИНИБезробітними в Україні є близько 1,9 мільйона громадян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні майже два мільйони безробітних - Розенко
Близько 18 млн реально працездатних громадян, з яких страхові внески до Пенсійного фонду платять близько 11 млн чоловік
Фото: з вільних джерел
"На сьогоднішній день кількість безробітних коливається на рівні 1,9 млн українців", - повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому Розенко зазначив, що в Україні близько 18 млн реально працездатних громадян, з яких страхові внески до Пенсійного фонду платять близько 11 млн чоловік.
Раніше Володимир Гройсман заявляв, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася за рік з 490 тисяч до 390 тисяч.ц
Також в Україні спостерігається відтік молодих кадрів з державної служби через низькі зарплати.
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