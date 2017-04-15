В Україні може зменшитися кількість отримувачів субсидій, – Рева

В Україні значно менше людей отримуватимуть субсидії на оплату комунальних послуг.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, на кінець опалювального сезону 2016-2017 років у міністерстві визначили найбільшу кількість соціально незахищених осіб, які не могли заплатити за житлово-комунальні послуги.

"Цю точку ми проходимо. Коли ми рахували, скільки взагалі може бути одержувачів субсидій, то виходили на 8-9 млн. За фактом на січень 2017-го їх було 7,5 млн. Решта 1,5 млн, швидше за все, мали формальне право на отримання дуже невеликої субсидії, але просто не захотіли займатися її оформленням. Так як стрімкого зростання тарифів вже не буде, а доходи людей ростуть, я прогнозую, що на 1 січня 2018 субсидії будуть отримувати близько 5 млн. домогосподарств. Десь третина відсіється", – зазначив міністр.

Нагадаємо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.

У січні 2017 року стало відомо, що залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 млрд грн.

У грудні 2016 року Верховна Рада зменшила видатки для Пенсійного фонду на 2,4 млрд грн, перенаправивши ці кошти на надання пільг та житлових субсидій населенню.