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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Україні може з’явитись завод Tesla

Переговори стосовно випуску електромобілів в Україні досить успішні
Міністерство інфраструктури проводить переговори з американською компанією Tesla Incorporated щодо випуску електрокарів в Україні.
В Україні може з’явитись завод Tesla Фото:espreso.tv

"Ми намагаємося запропонувати і для Tesla якісь переваги з розміщення в Україні ланки свого виробництва. Ми не говоримо про гігафабрику, звичайно. Наскільки це буде реалістично, покаже час", -  повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ELMOB.

Також він повідомив, що переговори стосовно випуску електромобілів в Україні досить успішні.

"Країна, яка буде мати заводи Tesla або пов'язані з ним технології, автоматично потрапляє в топ-10 країн, які займаються електрокарами", - додав Омелян.

В рамках проекту "iGeneration - покоління, що примножує", iPress.ua поспілкувався із Назаром Шимоне-Давида - співзасновником Tesla Club Ukraine.

 
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21 03 2017 20:35
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