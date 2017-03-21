ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМіністерство інфраструктури проводить переговори з американською компанією Tesla Incorporated щодо випуску електрокарів в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні може з’явитись завод Tesla
Переговори стосовно випуску електромобілів в Україні досить успішні
Фото:espreso.tv
"Ми намагаємося запропонувати і для Tesla якісь переваги з розміщення в Україні ланки свого виробництва. Ми не говоримо про гігафабрику, звичайно. Наскільки це буде реалістично, покаже час", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ELMOB.
Також він повідомив, що переговори стосовно випуску електромобілів в Україні досить успішні.
"Країна, яка буде мати заводи Tesla або пов'язані з ним технології, автоматично потрапляє в топ-10 країн, які займаються електрокарами", - додав Омелян.
В рамках проекту "iGeneration - покоління, що примножує", iPress.ua поспілкувався із Назаром Шимоне-Давида - співзасновником Tesla Club Ukraine.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 03 2017 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує