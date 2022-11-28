RSS
НОВИНИ

В Україні можливий блекаут, якщо не буде потужної ППО – полковник Райснер

Якщо не створити потужну протиповітряну оборону в Україні, яка зможе захистити критичну інфраструктуру від російських атак, то вже через кілька тижнів у нашій країні може статися повний блекаут.
В Україні можливий блекаут, якщо не буде потужної ППО – полковник Райснер Фото: AFP

Про це повідомляє військовий стратег Міноборони Австрії полковник Маркус Райснер в інтерв'ю ZDF.

"Якщо тут не буде створена потужна протиповітряна оборона, через кілька тижнів в Україні буде повна темрява, тому що жодна критична інфраструктура більше не працюватиме", – зазначив полковник.

Він підкреслив, що ЗСУ на фронті дійсно мають успіх на тактичному рівні. Проте це не зупиняє росіян від здійснення "стратегічних атак", внаслідок чого без світла та води залишаються мирні громадяни. В контексті цього Райснер згадав про Херсон, зауваживши, що Сили оборони деокупували місто, проте комунікації там знищені.

"Річ у тому, що росії поки що вдалося зберегти імпульс на стратегічному рівні, і цей імпульс означає: коли росіяни вирішать, буде хвиля атак проти України", – додав представник Міноборони.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський попередив українців про нові ракетні удари по території України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2022 13:04
ТЕГИ: ППО, блекаут
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О'Брайен

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Витрати Європи на енергоносії бліднуть на тлі реалій України. Але росія використовує енергетику як зброю – The Economist

Витрати Європи на енергоносії бліднуть на тлі реалій України. Але росія використовує енергетику як зброю – The Economist

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна в Україні триватиме незалежно від долі твітера. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян

Війна в Україні триватиме незалежно від долі твітера. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.