В Україні можливий блекаут, якщо не буде потужної ППО – полковник Райснер

Якщо не створити потужну протиповітряну оборону в Україні, яка зможе захистити критичну інфраструктуру від російських атак, то вже через кілька тижнів у нашій країні може статися повний блекаут.

Про це повідомляє військовий стратег Міноборони Австрії полковник Маркус Райснер в інтерв'ю ZDF.

"Якщо тут не буде створена потужна протиповітряна оборона, через кілька тижнів в Україні буде повна темрява, тому що жодна критична інфраструктура більше не працюватиме", – зазначив полковник.

Він підкреслив, що ЗСУ на фронті дійсно мають успіх на тактичному рівні. Проте це не зупиняє росіян від здійснення "стратегічних атак", внаслідок чого без світла та води залишаються мирні громадяни. В контексті цього Райснер згадав про Херсон, зауваживши, що Сили оборони деокупували місто, проте комунікації там знищені.

"Річ у тому, що росії поки що вдалося зберегти імпульс на стратегічному рівні, і цей імпульс означає: коли росіяни вирішать, буде хвиля атак проти України", – додав представник Міноборони.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський попередив українців про нові ракетні удари по території України.