В Україні можна буде побачити найдовше місячне затемнення

Протягом більш ніж 100 хвилин супутник нашої планети палатиме червоним кольором. В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення

27 липня відбудеться місячне затемнення, яке триватиме годину і 43 хвилини. За підрахунками вчених, воно стане найдовшим у 21-му столітті.

Місяць буде не просто повним, але також і "кривавим", через ефект від сонячного світла. Але на небі він буде не один. Також можна буде побачити Марс, який наблизиться до Землі, повідомляє "Радіо Свобода".

За явищем можна буде спостерігати в Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Австралії. А ось мешканцям Північної Америки, які минулого року могли "ексклюзивно" насолодитися сонячним затемненням, пощастило менше – вони зможуть побачити подію лише з екранів.

Повне місячне затемнення відбувається, коли весь місяць потрапляє у тінь Землі. Сонячне світло досягає місяця, але спочатку воно проходить через атмосферу Землі. Атмосфера ж фільтрує більшу частину цього світла, і тому місяць виглядає червоним.

Оскільки місяць – супутник Землі, час від часу він потрапляє в її тінь.



Фото: NASA

В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення. Місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20:14.

Часткове затемнення почнеться о 21:24, а повне – о 22:30. Саме тоді супутник Землі стане червоним.

Повністю весь процес закінчиться о 02:28.

Для того, щоб спостерігати за затемненням, не обов’язково мати додаткове обладнання.

Якщо людина хоче спостерігати з іншого часового поясу – достатньо вписати своє місто на сайті timeanddate.com та отримати повну інформацію про час, траєкторію та інші деталі затемнення.