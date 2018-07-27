В Україні можна буде побачити найдовше місячне затемнення
Місяць буде не просто повним, але також і "кривавим", через ефект від сонячного світла. Але на небі він буде не один. Також можна буде побачити Марс, який наблизиться до Землі, повідомляє "Радіо Свобода".
За явищем можна буде спостерігати в Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Австралії. А ось мешканцям Північної Америки, які минулого року могли "ексклюзивно" насолодитися сонячним затемненням, пощастило менше – вони зможуть побачити подію лише з екранів.
Повне місячне затемнення відбувається, коли весь місяць потрапляє у тінь Землі. Сонячне світло досягає місяця, але спочатку воно проходить через атмосферу Землі. Атмосфера ж фільтрує більшу частину цього світла, і тому місяць виглядає червоним.
Оскільки місяць – супутник Землі, час від часу він потрапляє в її тінь.
Фото: NASA
В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення. Місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20:14.
Часткове затемнення почнеться о 21:24, а повне – о 22:30. Саме тоді супутник Землі стане червоним.
Повністю весь процес закінчиться о 02:28.
Для того, щоб спостерігати за затемненням, не обов’язково мати додаткове обладнання.
Якщо людина хоче спостерігати з іншого часового поясу – достатньо вписати своє місто на сайті timeanddate.com та отримати повну інформацію про час, траєкторію та інші деталі затемнення.
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