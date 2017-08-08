В Україні можна буде зареєструвати шлюб та дітей через інтернет
"Впровадження електронних послуг – один із пріоритетів уряду, тому Державне агентство з питань електронного урядування плідно працює в цьому напрямку. До кінця року планується запровадити ще низку онлайн-сервісів. Зокрема, реєстрація дитини та шлюбу онлайн", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
За його словами наразі найбільшою популярністю користується електронна послуга з відкриття ФОП.
"Так, за допомогою онлайн-сервісу вже відкрито 1 211 ФОП", - повідомив він.
Він також порадив, що українцям варто оформляти електронний підпис.
"Слід додати, що широкому поширенню електронних послуг сприяє забезпечення українців надійними засобами електронної ідентифікації. Поки що в Україні таким засобом є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Тож я порадив би усім українцям, які ще не мають ЕЦП, оформлювати його", - написав він.
"З осені розпочнеться видача внутрішніх паспортів у вигляді ID-картки одразу з електронним цифровим підписом (ЕЦП), а до кінця року в Україні запрацює MobileID (ЕЦП на SIM-картці)", - додав Гройсман.
Раніше, Міністерство юстиції презентувало нову послугу - електронну подачу заяви на реєстрацію шлюбу в "Онлайн будинок юстиції".
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