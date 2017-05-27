В Україні можуть побудувати завод Mitsubishi, - голова компанії

Також Осаму Масуко анонсував прем'єру нового спортивного кросовера Eclipse Cross на українському ринку

В Україні може з'явитися автоскладальне підприємство Mitsubishi Motors.

Про це заявив голова компанії Осаму Масуко під час візиту до України для передачі першої партії гібридних кросоверів Mitsubishi Outlander PHEV Національній поліції України, інформує Finance.ua.

Також Осаму Масуко анонсував прем'єру нового спортивного кросовера Eclipse Cross на українському ринку.

Очікується, що в Україні вони з'являться на початку наступного, 2018 року.

Нагадаємо, що на початку травня перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для поліцейських прибула в Україну.