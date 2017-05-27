НОВИНИВ Україні може з'явитися автоскладальне підприємство Mitsubishi Motors.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можуть побудувати завод Mitsubishi, - голова компанії
Також Осаму Масуко анонсував прем'єру нового спортивного кросовера Eclipse Cross на українському ринку
Фото: mitsubishi-motors.ru
Про це заявив голова компанії Осаму Масуко під час візиту до України для передачі першої партії гібридних кросоверів Mitsubishi Outlander PHEV Національній поліції України, інформує Finance.ua.
Також Осаму Масуко анонсував прем'єру нового спортивного кросовера Eclipse Cross на українському ринку.
Очікується, що в Україні вони з'являться на початку наступного, 2018 року.
Нагадаємо, що на початку травня перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для поліцейських прибула в Україну.
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