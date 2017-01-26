В Україні можуть заборонити полювання на лося для збереження його популяції Екологи просять вжити заходів для відновлення чисельності тварин

В Україні заплановано заборонити полювання на лося протягом 25 років для порятунку його популяції.

Лосі. Фото: Сергій Гащак

Заплановано розробити відповідний нормативно-правовий акт, провести наукові дослідження стану популяції лося і вжити заходів для збереження і відновлення його чисельності, повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів.

Фото: menr.gov.ua Ініціаторами обговорення цієї тематики стали народний депутат Ігор Луценко, представники профільних наукових установ, громадських організацій. Нагадаємо, що Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283).

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