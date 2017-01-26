НОВИНИВ Україні заплановано заборонити полювання на лося протягом 25 років для порятунку його популяції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можуть заборонити полювання на лося для збереження його популяції
Екологи просять вжити заходів для відновлення чисельності тварин
Лосі. Фото: Сергій Гащак
Заплановано розробити відповідний нормативно-правовий акт, провести наукові дослідження стану популяції лося і вжити заходів для збереження і відновлення його чисельності, повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів.
Фото: menr.gov.ua
Ініціаторами обговорення цієї тематики стали народний депутат Ігор Луценко, представники профільних наукових установ, громадських організацій.
Нагадаємо, що Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283).
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26 01 2017 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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