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В Україні можуть заборонити полювання на лося для збереження його популяції

Екологи просять вжити заходів для відновлення чисельності тварин
В Україні заплановано заборонити полювання на лося протягом 25 років для порятунку його популяції.
В Україні можуть заборонити полювання на лося для збереження його популяції Лосі. Фото: Сергій Гащак

Заплановано розробити відповідний нормативно-правовий акт, провести наукові дослідження стану популяції лося і вжити заходів для збереження і відновлення його чисельності, повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів.


Фото: menr.gov.ua

Ініціаторами обговорення цієї тематики стали народний депутат Ігор Луценко, представники профільних наукових установ, громадських організацій.

Нагадаємо, що Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283).

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26 01 2017 14:15
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