В Україні можуть заборонити продаж "домашнього" молока

В Україні можуть заборонити реалізацію молока другого сорту.

"Молочний ринок складний, ситуація на ньому непроста, бо ще й досі величезна частка виробництва знаходиться в домогосподарствах. Близько 25 % молока, яке надходить до споживачів, виробляється саме домогосподарствами", - повідомив директор департаменту продовольства Мінагрополітики Микола Мороз під час робочої групи з моніторингу продовольчих ринків в Антимонопольному комітеті, повідомляє AgroPolit.com.

За його словами, "зараз ми потрапили у ситуацію, коли повинні приймати рішення, що відмовляємось від молока другого сорту, яке виробляється в домогосподарствах".

"При цьому ми розуміємо, що тоді деяким господарствам доведеться нарощувати поголів’я, щоб виробляти молоко вищої якості", - пояснив він.

За його словами, виробництво молока другого сорту заважає українським виробникам виходити на експорт. Також є багато скарг від споживачів, на якість такого продукту.

Нагадаємо, Китайська Народна Республіка дозволила працювати на своєму ринку 18 виробникам молока і набілу з України.