В Україні можуть заборонити ресурс Mail.ru

Ідею блокування російських соцмереж в Україні підтримало СБУ і є позитивний сигнал з Адміністрації президента

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru.

"Я закликаю всіх нормальних і адекватних людей відкривати власні сторінки в ФБ, Твіттер, Гуглі. Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора. Я категорично проти існування в Україні соцмереж, контрольованих державою-агресором і які активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом", - написав Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що в ідеї блокування російських соціальних мереж є підтримка СБУ і позитивний сигнал з Адміністрації президента.

Нагадаємо, вчора Шкіряк запропонував заблокувати соціальні мережі "Однокласники" і "ВКонтакте" які контролюються Росією.