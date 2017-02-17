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В Україні можуть заборонити ресурс Mail.ru

Ідею блокування російських соцмереж в Україні підтримало СБУ і є позитивний сигнал з Адміністрації президента
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru.
В Україні можуть заборонити ресурс Mail.ru Фото: ria.ru

"Я закликаю всіх нормальних і адекватних людей відкривати власні сторінки в ФБ, Твіттер, Гуглі. Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора. Я категорично проти існування в Україні соцмереж, контрольованих державою-агресором і які активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом", - написав Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що в ідеї блокування російських соціальних мереж є підтримка СБУ і позитивний сигнал з Адміністрації президента.

Нагадаємо, вчора Шкіряк запропонував заблокувати соціальні мережі "Однокласники" і "ВКонтакте" які контролюються Росією.

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17 02 2017 15:50
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