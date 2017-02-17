НОВИНИРадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можуть заборонити ресурс Mail.ru
Ідею блокування російських соцмереж в Україні підтримало СБУ і є позитивний сигнал з Адміністрації президента
Фото: ria.ru
"Я закликаю всіх нормальних і адекватних людей відкривати власні сторінки в ФБ, Твіттер, Гуглі. Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора. Я категорично проти існування в Україні соцмереж, контрольованих державою-агресором і які активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом", - написав Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.
Він також зазначив, що в ідеї блокування російських соціальних мереж є підтримка СБУ і позитивний сигнал з Адміністрації президента.
Нагадаємо, вчора Шкіряк запропонував заблокувати соціальні мережі "Однокласники" і "ВКонтакте" які контролюються Росією.
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