В Україні можуть запрацювати ще два європейські лоукости, – Омелян

Міністерство інфраструктури України здійснює переговори з двома низькобюджетними авіакомпаніями про початок їх роботи в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Громадського радіо, пише Укрінформ.

"2016 рік став роком зростання авіаперевезень в Україні, а 2017 – лоукостерів в Україні. Ми бачимо, що Rynair вже вийшов. Ми ведемо зараз переговори ще з двома лоукостерами з Європи. Ми сподіваємося, що цього року будуть успішно завершені переговори щодо створення ще однієї національної авіакомпанії, що забезпечить вільну конкуренцію. А вільна конкуренція – це безумовне отримання якісних сервісів за невисокою ціною", – сказав міністр, не озвучивши назв авіакомпаній.

При цьому, у розвитку авіаперевезень міністерство виступає за розвиток аеропортів, які мають високу економічну привабливість, – Одеси, Харкова, Херсона, Вінниці, Чернівців.

Омелян також повідомив, що, Ryanair, який зайшов на український ринок, сам запропонував анонсовані напрямки польотів.

"Вони самостійно запропонували маршрути, які ми узгодили", – сказав міністр.

Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.