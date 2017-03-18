В Україні можуть запрацювати ще два європейські лоукости, – Омелян
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Громадського радіо, пише Укрінформ.
"2016 рік став роком зростання авіаперевезень в Україні, а 2017 – лоукостерів в Україні. Ми бачимо, що Rynair вже вийшов. Ми ведемо зараз переговори ще з двома лоукостерами з Європи. Ми сподіваємося, що цього року будуть успішно завершені переговори щодо створення ще однієї національної авіакомпанії, що забезпечить вільну конкуренцію. А вільна конкуренція – це безумовне отримання якісних сервісів за невисокою ціною", – сказав міністр, не озвучивши назв авіакомпаній.
При цьому, у розвитку авіаперевезень міністерство виступає за розвиток аеропортів, які мають високу економічну привабливість, – Одеси, Харкова, Херсона, Вінниці, Чернівців.
Омелян також повідомив, що, Ryanair, який зайшов на український ринок, сам запропонував анонсовані напрямки польотів.
"Вони самостійно запропонували маршрути, які ми узгодили", – сказав міністр.
Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.
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