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В Україні можуть запровадити День виноградарів, виноробів і садівників

Відзначати нове професійне свято будуть щороку у другу неділю листопада
В Україні вирішили ввести День виноградарів, виноробів і садівників.
В Україні можуть запровадити День виноградарів, виноробів і садівників Фото: businessman.ua

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер, 25 січня, пише "Укрінформ".

Відзначати нове професійне свято будуть щороку у другу неділю листопада.

Як повідомляється, його метою є "вшанування працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, заохочення їх досягнень і популяризація українського садівництва, виноградарства та виноробства".

Нагадаємо, 16 листопада народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня.

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25 01 2018 18:54
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