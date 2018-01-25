CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні вирішили ввести День виноградарів, виноробів і садівників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можуть запровадити День виноградарів, виноробів і садівників
Відзначати нове професійне свято будуть щороку у другу неділю листопада
Фото: businessman.ua
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер, 25 січня, пише "Укрінформ".
Відзначати нове професійне свято будуть щороку у другу неділю листопада.
Як повідомляється, його метою є "вшанування працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, заохочення їх досягнень і популяризація українського садівництва, виноградарства та виноробства".
Нагадаємо, 16 листопада народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 01 2018 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles