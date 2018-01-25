В Україні можуть запровадити День виноградарів, виноробів і садівників Відзначати нове професійне свято будуть щороку у другу неділю листопада

В Україні вирішили ввести День виноградарів, виноробів і садівників.

Фото: businessman.ua

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер, 25 січня, пише "Укрінформ". Відзначати нове професійне свято будуть щороку у другу неділю листопада. Як повідомляється, його метою є "вшанування працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, заохочення їх досягнень і популяризація українського садівництва, виноградарства та виноробства". Нагадаємо, 16 листопада народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня.

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