Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні можуть з'явитися ще два лоукости, - Омелян

Після появи нових авіакомпаній політ до Європи буде коштувати від 20 євро
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається на прихід в Україну ще двох лоукост-авіакомпанії.
В Україні можуть з Фото: rabstol.net

"Переговори з компанією Ryanair тривали майже рік. Вони завершилися успішно, і я дуже радий, що в цьому році вони полетять і в Україну. Я сподіваюся, що успішно завершаться переговори з іншими двома лоукост-перевізниками, і вони в цьому році заявлять про свою готовність літати з України", - сказав міністр в ефірі каналу "Голос Америки".

Крім того, міністр зазначив, що зараз понад 70% українських громадян подорожують у Європу автомобільним транспортом. За його словами, після появи в країні нових лоукост-авіакомпаній політ до Європи буде коштувати 20-40 євро, що значно дешевше ніж подорож на авто.

Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.

Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 12:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.