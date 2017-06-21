В Україні можуть з'явитися ще два лоукости, - Омелян

Після появи нових авіакомпаній політ до Європи буде коштувати від 20 євро

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається на прихід в Україну ще двох лоукост-авіакомпанії.

"Переговори з компанією Ryanair тривали майже рік. Вони завершилися успішно, і я дуже радий, що в цьому році вони полетять і в Україну. Я сподіваюся, що успішно завершаться переговори з іншими двома лоукост-перевізниками, і вони в цьому році заявлять про свою готовність літати з України", - сказав міністр в ефірі каналу "Голос Америки".

Крім того, міністр зазначив, що зараз понад 70% українських громадян подорожують у Європу автомобільним транспортом. За його словами, після появи в країні нових лоукост-авіакомпаній політ до Європи буде коштувати 20-40 євро, що значно дешевше ніж подорож на авто.

Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.

Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.