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В Україні на 25 років заборонили полювання на лосів

Зараз популяція лосів в Україні нараховує від 2 до 6 тис. особин
Протягом 25 найближчих років на території України заборонено полювання на лосів.
В Україні на 25 років заборонили полювання на лосів

Заборона почала діяти сьогодні, 3 лютого. Про це повідомив міністр екології Остап Семерак.

"Тільки що підписав відповідний наказ", - написав він у Фейсбуці і виклав копію документа.

За словами міністра, наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років.

"Якщо відверто, то з мораторієм ми запізнилися років на 20-30. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де постраждало ціле стадо, і взагалі збільшення таких повідомлень від громадян - стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди", - наголосив Семерак.

За його даними, зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 до 6 тис. особин, тоді як в Білорусі та Польщі їх близько 30 тис. Перед тим як розробити наказ, Мінприроди консультувалося з Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

"Висновки про стан популяції лося були критичними і тільки офіційно підтвердили наше побоювання, що тварина зникає в Україні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в 2015 році Мінекології підвищило штрафи за браконьєрство.

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03 02 2017 22:17
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