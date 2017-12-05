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В Україні на 25% зменшилася кількість мільйонерів, – ДФС

Загальна сума доходів таких людей зросла
За 2016 рік тільки 3504 українці задекларували дохід в понад 1 млн грн.
В Україні на 25% зменшилася кількість мільйонерів, – ДФС Фото: uapress.info

Порівняно з 2015 роком кількість таких людей зменшилася на 25%, або на 1180 осіб, повідомляють на сайті Державної фіскальної служби в зв'язку з завершенням деклараційної кампанії 2017 року.

Незважаючи на зменшення кількості людей з річним доходом понад 1 млн грн, загальні суми їхніх доходів порівняно з минулим роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд гривень.

Майже половина громадян, які задекларували понад 1 млн грн, перебувають на обліку в Києві - 1686. Далі йдуть Харківська (287 осіб), Дніпропетровська (216) і Одеська (211) області.

Усього впродовж деклараційної кампанії декларації про майновий стан і доходи подали майже 513 тис. громадян. Загальна сума задекларованих доходів становить 50,8 млрд грн, що на 1,4 млрд грн, або на 4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Податку на доходи фізичних осіб сплачено 1,62 млрд грн, що на 10%, або на 141,6 млн грн більше, ніж минулого року. Військового збору сплачено 226,5 млн грн, або на 18,5 млн грн більше, ніж минулого року.

Найбільше податків сплатили у Києві (670,5 млн грн) і Київській області (131,8 млн грн).

Правом на податкову знижку скористалися понад 65 тис. осіб. Їм буде повернуто з бюджету 110,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, що в 2015 році 1,232 тисяч громадянин отримали доходи у сумі, що перевищує 1 млн грн.

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12 05 2017 11:34
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