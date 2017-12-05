В Україні на 25% зменшилася кількість мільйонерів, – ДФС
Порівняно з 2015 роком кількість таких людей зменшилася на 25%, або на 1180 осіб, повідомляють на сайті Державної фіскальної служби в зв'язку з завершенням деклараційної кампанії 2017 року.
Незважаючи на зменшення кількості людей з річним доходом понад 1 млн грн, загальні суми їхніх доходів порівняно з минулим роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд гривень.
Майже половина громадян, які задекларували понад 1 млн грн, перебувають на обліку в Києві - 1686. Далі йдуть Харківська (287 осіб), Дніпропетровська (216) і Одеська (211) області.
Усього впродовж деклараційної кампанії декларації про майновий стан і доходи подали майже 513 тис. громадян. Загальна сума задекларованих доходів становить 50,8 млрд грн, що на 1,4 млрд грн, або на 4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Податку на доходи фізичних осіб сплачено 1,62 млрд грн, що на 10%, або на 141,6 млн грн більше, ніж минулого року. Військового збору сплачено 226,5 млн грн, або на 18,5 млн грн більше, ніж минулого року.
Найбільше податків сплатили у Києві (670,5 млн грн) і Київській області (131,8 млн грн).
Правом на податкову знижку скористалися понад 65 тис. осіб. Їм буде повернуто з бюджету 110,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб.
Нагадаємо, що в 2015 році 1,232 тисяч громадянин отримали доходи у сумі, що перевищує 1 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану