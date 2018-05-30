В Україні на аукціоні продадуть арештований російський Boeing за 36 млн грн
Літак арештували за борги російської авіакомпанії "Трансаеро" за обслуговування та стоянку у міжнародному аеропорту "Київ". Борг складав 625 тисяч доларів, - йдеться у повідомленні прес-служби СЕТАМ.
Згідно з інформацією директора СЕТАМ Віктора Вишньова, це один з перших лотів, виставлених у системі приватним виконавцем.
"Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати", - повідомив Вишньов.
Згідно з повідомленням, остання дата експлуатації літака - жовтень 2015 року.
СЕТАМ - це державне підприємство, створене з метою здійснення електронних торгів конфіскованим майном.
Раніше там оголосили про продаж двох спиртзаводів через проблеми із виплатою зарплати.
Також в СЕТАМ виставили на продаж землю та споруди Миколаївського суднобудівного заводу за борги з виплати зарплати. В Укроборонпромі, якому належить завод, повідомили, що продаж заводу незаконний.
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