В Україні на аукціоні продадуть арештований російський Boeing за 36 млн грн

Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка підпорядковується Міністерству юстиції України, оголосила про продаж арештованого російського літака Boeing D737/524.

Літак арештували за борги російської авіакомпанії "Трансаеро" за обслуговування та стоянку у міжнародному аеропорту "Київ". Борг складав 625 тисяч доларів, - йдеться у повідомленні прес-служби СЕТАМ.

Згідно з інформацією директора СЕТАМ Віктора Вишньова, це один з перших лотів, виставлених у системі приватним виконавцем.

"Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати", - повідомив Вишньов.

Згідно з повідомленням, остання дата експлуатації літака - жовтень 2015 року.

СЕТАМ - це державне підприємство, створене з метою здійснення електронних торгів конфіскованим майном.

Раніше там оголосили про продаж двох спиртзаводів через проблеми із виплатою зарплати.

Також в СЕТАМ виставили на продаж землю та споруди Миколаївського суднобудівного заводу за борги з виплати зарплати. В Укроборонпромі, якому належить завод, повідомили, що продаж заводу незаконний.