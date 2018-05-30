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В Україні на аукціоні продадуть арештований російський Boeing за 36 млн грн

Стартова ціна складає 35,99 мільйонів гривень
Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка підпорядковується Міністерству юстиції України, оголосила про продаж арештованого російського літака Boeing D737/524.
В Україні на аукціоні продадуть арештований російський Boeing за 36 млн грн Фото: з відкритих джерел

Літак арештували за борги російської авіакомпанії "Трансаеро" за обслуговування та стоянку у міжнародному аеропорту "Київ". Борг складав 625 тисяч доларів, -  йдеться у повідомленні прес-служби СЕТАМ.

Згідно з інформацією директора СЕТАМ Віктора Вишньова, це один з перших лотів, виставлених у системі приватним виконавцем.

"Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати", - повідомив Вишньов.

Згідно з повідомленням, остання дата експлуатації літака - жовтень 2015 року.

СЕТАМ - це державне підприємство, створене з метою здійснення електронних торгів конфіскованим майном.

Раніше там оголосили про продаж двох спиртзаводів через проблеми із виплатою зарплати.

Також в СЕТАМ виставили на продаж землю та споруди Миколаївського суднобудівного заводу за борги з виплати зарплати. В Укроборонпромі, якому належить завод, повідомили, що продаж заводу незаконний.

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30 05 2018 12:56
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