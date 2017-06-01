НОВИНИВ Україні кількість хворих на грип сягнула позначки в три млн осіб. Більшість з них — діти до 17 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні на грип хворіє близько трьох млн осіб, - МОЗ
Найбільше хворих у Київській області
Фото: dailylviv.com
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов, повідомляє Громадське.
За словами заступника міністра, найбільше хворих у Київській області. Вони становлять 13% від усієї кількості тих, хто потерпає від грипу.
За останній тиждень від хвороби померло троє осіб — у Львівській, Полтавській та Миколаївській області.
Нагадаємо, що протягом тижня від захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні померло шестеро людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 01 2017 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: