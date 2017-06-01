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В Україні на грип хворіє близько трьох млн осіб, - МОЗ

Найбільше хворих у Київській області
В Україні кількість хворих на грип сягнула позначки в три млн осіб. Більшість з них — діти до 17 років.
В Україні на грип хворіє близько трьох млн осіб, - МОЗ Фото: dailylviv.com

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов, повідомляє Громадське.

За словами заступника міністра, найбільше хворих у Київській області. Вони становлять 13% від усієї кількості тих, хто потерпає від грипу.

За останній тиждень від хвороби померло троє осіб — у Львівській, Полтавській та Миколаївській області.

Нагадаємо, що протягом тижня від захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні померло шестеро людей.

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06 01 2017 14:57
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