НОВИНИЗ 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату і тепер вона становить 3723 грн у місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні на півтисячі гривень зросла мінімалка
Підвищення передбачене у держбюджеті на 2018 рік
Фото: mvs.gov.ua
Саме таку суму визначили законодавці у держбюджеті на 2018 рік, пише "Новое время".
Вона - на 523 грн більше, ніж рівень мінімальної зарплати в 2017 році - 3200 грн.
У погодинному розмірі мінімальна зарплата зараз становить 22,41 грн.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні в листопаді 2017 року зросла на 5,1%, з початку року – на 44,2% і на 1 грудня досягла 2,582 млрд грн.
Нагадаємо, 30 грудня Президент Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2018 рік.
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01 01 2018 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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