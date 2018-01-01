В Україні на півтисячі гривень зросла мінімалка

Підвищення передбачене у держбюджеті на 2018 рік

З 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату і тепер вона становить 3723 грн у місяць.

Саме таку суму визначили законодавці у держбюджеті на 2018 рік, пише "Новое время".

Вона - на 523 грн більше, ніж рівень мінімальної зарплати в 2017 році - 3200 грн.

У погодинному розмірі мінімальна зарплата зараз становить 22,41 грн.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні в листопаді 2017 року зросла на 5,1%, з початку року – на 44,2% і на 1 грудня досягла 2,582 млрд грн.

Нагадаємо, 30 грудня Президент Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2018 рік.