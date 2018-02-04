В Україні набула чинності спрощена процедура отримання дозволів на видобуток нафти і газу

В Україні набув чинності закон № 2314-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі".

Закон дозволяє після завершення дослідно-промислової розробки родовищ та введення їх у промислову розробку використовувати землю на підставі договору з її власником або за погодженням із землекористувачем на період зміни їх цільового призначення та оформлення документів, які посвідчують право користування ними.

Зміни до Земельного кодексу передбачає використання земель без зміни їх цільового призначення - із застосуванням механізму сервітуту.

Закон надає дозвіл знімати і переносити ґрунтовий покров землі в разі буріння й облаштування нафтогазових сердловин, будівництва чи використання об'єктів трубопровідного транспорту.

Скасовується обов'язок отримувати гірничий відвід.

Обов'язок відшкодовувати власникам землі та землекористувачам збитки внаслідок використання с/г земель для видобутку нафти і газу, а також внаслідок втрат с/г угідь, покликаний забезпечувати належну охорону ґрунтів.

Об'єкти нафтогазової галузі, зокрема свердловини, трубопроводи тощо виключили з переліку об'єктів містобудівної діяльності, таким чином прибрали необхідність реєструвати їх як об'єкти містобудування.

Надрокористувачам дозволили самостійно розпоряджатись геологічною інформацією, що перебуває у їхній власності - проте з урахуванням закону про державну таємницю та про санкції.

Закон передбачає скасування необхідності введення родовища у дослідно-промислову та промислову розробку за рішенням Міненерговугілля та вводить декларативний принцип погодження проектів розробки родовищ.

Нагадаємо, у Волинській області розкрили організовану озброєну групу, яка спеціалізувалася на крадіжках нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу.