В Україні набули чинності норми підвищення акциз на сигарети і екологічний податок

В Україні набув чинності бюджетоутворюючий закон № 2628-VIII про зміни до Податкового кодексу. Він вводить деякі податки та пільги, інші збільшує або зменшує. Далі - про те, скільки і за що підприємці платитимуть державі у 2019 році.

Підвищується ставка акцизного податку на тютюнові вироби на 9%. Передбачено більш стрімкий ріст акцизу до 2021 року, ніж планувалося раніше. Йшлося про збільшення порівняно зі ставкою на 2019 рік акцизу на 20% у 2020 році та на 44% у 2021 році. Цим законом встановлюється збільшення ставки акцизного податку вже у другій половині поточного року на 9%, на 31% у 2020 році і на 57% у 2021 році.

Згідно із законом, з початку 2019 року ставка податку за викиди СО2 становить 10 грн за 1 тонну (раніше - 0,41 грн). Таким чином, податок збільшили більше ніж у 24 рази. Поступового збільшення такого податку до 2023 року не передбачено. Окрім того, від його сплати звільняються підприємства, які викидають до 500 тонн СО2 за рік.

Відсьогодні не оподатковуватиметься рентною платою видобуток урановмісних корисних копалин, які видобули на стадії геологічного вивчення на підставі спецдозволів, отриманих після 1 січня 2018 року.

Ставки рентної плати за користування надрами для видобутку нафти збільшується: для покладів на глибині до 5 тис. метрів - до 31% (раніше - 29%), якщо більш глибоко - до 16% (раніше - 14%). А от ставки на видобуток конденсату, навпаки, зменшено: для покладів до 5 тис. метрів - до 31% (раніше - 45%), для покладів на більшій глибині - до 16% (раніше - 21%).

Ставки рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів збільшено на 50%.

Акцизні склади, де виробляють, обробляють чи переробляють, змішують, навантажують, зберігають і продають пальне, треба обладнати витратомірами-лічильниками у кожному місці відпуску речовини. Якщо на акцизному складі переробляють нафту, газовий конденсат, газ чи їх суміші, лічильники треба ставити лише у кожному місці відпуску готової продукції. Витратоміри не потрібні, якщо пальне зберігають у тарі виробника і розфасовку не змінюють.

З 1 червня 2019 року вводиться обов’язок звітувати про залишки пального на початок та кінець звітної доби. Відповідальна особа має надсилати інформацію про об’єм пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників.