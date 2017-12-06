В Україні набули чинності нові правила грошових переказів за кордон Скасування обмеження для громадян на переказ коштів за кордон в 150 тис. гривень/місяць набрала чинності

З 12 червня українці отримали можливість здійснювати перекази коштів за кордон без обмеження по сумі.

Фото:espreso.tv

Відповідна норма, закріплена постановою НБУ №44 від 30 травня, набула чинності 12 червня. До сьогоднішнього дня діяло обмеження для громадян на переказ коштів за межі України для неторгових операцій сумою не більше 150 тис. гривень/місяць, повідомляють Українські новини. З 12 червня обмеження скасовано. Нагадаємо, Нацбанк дозволив клієнтам купувати валюту за наявності на рахунках сум більше 100 тис. доларів та зняв обмеження для фізичних осіб на переказ коштів для неторгівельних організацій, а також скасував ще ряд обмежень на валютному ринку.

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